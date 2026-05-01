女子やり投げのパリ五輪金メダリスト、北口榛花（28＝JAL）が1日、自身のインスタグラムを更新。男子やり投の世界記録保持者でチェコ人のヤン・ゼレズニー氏（59）とコーチ契約を締結したと発表した。北口はインスタグラムにゼレズニー氏との2ショットを掲載し、「南アフリカでのキャンプを経て正式にコーチングをお願いすることになりました」と、同氏とコーチ契約を締結したことを報告。「新たなスタートをレジェンドであ