◇プロ野球セ・リーグ広島3−2巨人（4月30日、東京ドーム）チームは敗戦したものの、2打点のどちらも記録したのは巨人の増田陸選手。1点目は2回の犠牲フライ、2点目は7回のレフトスタンドへのホームランでした。「あの打席はすごい集中しました」7回の打席についてこう語った増田選手。実はこの前の守備時に2アウトから広島の勝田成選手のボールを後逸し、エラーを記録していました。マウンドの中川皓太投手はその後、打たれてし