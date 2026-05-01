阪神の西勇輝投手（35）が1日、出場選手登録を抹消された。今季18年目の右腕は前日のヤクルト戦（神宮）で今季初昇格を果たしてシーズン初先発。5回2失点の力投で、617日ぶりの白星をマークした。再調整を理由にした抹消ではなく、1軍での登板間隔が空くための措置とみられる。