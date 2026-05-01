日本野球機構（NPB）は1日、出場登録・抹消選手を公示。巨人は萩尾匡也外野手（25）ら3人が登録抹消され、代わりに中山礼都外野手（24）ら3人が昇格するなど、計6人の大量入れ替えとなった。抹消されたのは萩尾の他に皆川岳飛外野手、北浦竜次投手の2人。中山の他に若林楽人外野手、高梨雄平投手の2人が昇格した。萩尾は22日に1軍昇格も4試合で2打数無安打。ドラフト4位ルーキーの皆川は16日に昇格し、24日にはプロ初スタメ