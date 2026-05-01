エンドラインの後方に設置された電光ボードを、リベロの渡辺俊介が飛び越える。拾い上げたボールは味方の元へつながった。だが肝心の渡辺は、コートの外から戻ってこられない。喧騒の中、スタッフや関係者が駆けつける。今年3月1日のレギュラーシーズン第15節GAME2、VC長野トライデンツとの試合でアクシデントは発生した。 それからおよそ1ヵ月が経った3月下旬、WD名古屋のチームメ&#12