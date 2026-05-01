横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が、夏場所（１０日初日、両国国技館）の出場への不安を露呈した。横審の稽古総見が両国国技館の本土俵で公開されたが、すり足など基礎で汗を流すのみで、幕内力士のぶつかり稽古の途中で会場から引き揚げた。八角理事長（元横綱北勝海）は、大の里について「印象もなにも稽古しないとどうしようもない。最後いなくなっちゃったから。胸ぐらい出すのかなと思ったんだけど。その辺もまだまだ。自