川崎市で元交際相手からのストーカー被害を訴えていた女性が殺害された事件の発覚から1年です。【映像】被害者支援団体理事「加害者が変わらない限り解決しない」被害者支援団体の代表は更生プログラムの大切さを訴えます。去年、岡崎彩咲陽さん（20）の遺体が見つかり、元交際相手が殺人などの罪で起訴されました。神奈川県警は「危険性を過小評価し基本的な対処を欠いていた」と謝罪し、対応を強化しました。去年12月に