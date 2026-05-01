Berryz工房・Buono!・PINK CRES.を経てソロで活動していた歌手・タレント・俳優の夏焼雅さんが、4月30日をもって所属事務所を退所し、今月1日よりフリーとなることを、自身のインスタグラムで報告しました。 【写真を見る】【 夏焼雅 】所属事務所を退所しフリーに「キッズの頃から考えるとデビューして20年以上！」感謝と共に旅立つ夏焼さんは「本日をもちましてアップフロントクリエイトを退所いたします」と報告。これま