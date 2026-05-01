元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。30日の日本ハム戦延長11回に勝ち越し点を許した西武・羽田慎之介投手（22）を叱咤激励した。辻氏が「投球事情は分からんよ…」と切り出した場面。2―2の延長11回に登板した羽田は先頭の奈良間に3ボール1ストライクから四球。続く郡司の打席でサインを見ている最中にボールを落としてボークを取られると、1死一、三塁とピンチを広げ、野村に勝ち越しの左