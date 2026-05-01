俳優の中村泰仁が1日までに、Xを更新。俳優活動を無期限休止することを発表した。「本日をもちまして、俳優活動を無期限休止とさせていただきます」と報告し「これまでお世話になりました関係者の皆さま、そして温かく応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と伝えた。続けて「これまでの経験を糧に、新たな場所で精進してまいります。またいつか、どこかで成長した姿でお会いできる日を楽しみに頑張ります。ありが