夏の暑さに合わせて働きやすい服装で過ごす「クールビズ」がきょうから環境省で始まりました。【映像】働きやすい服装で過ごす環境省職員（実際の様子）きょう午前、東京は雨で肌寒いぐらいでしたが、環境省・地球温暖化対策課の職員の多くが半袖姿でした。女性「きょうは通気性の良いポロシャツでリラックスして働ける」男性「本日は湿気が多いが汗ばむことなく快適に過ごせている」環境省では、きょうからクールビズでの勤