俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。「二世タレントじゃない」などと話した。MCハライチ岩井勇気から「メディアに出ている二世タレントの中で、こいつよりマシだなっていう最悪のヒエラエルキーをつくっている、っぽい」との質問に「△」の札を掲げて岸谷は「うーん、ないとはいえない」と話した。MCハライチ澤部佑から