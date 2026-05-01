大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）を控えた１日、横綱審議委員会による稽古総見が国技館で行われた。大関安青錦（２２＝安治川）は横綱大関との申し合いで３勝６敗と苦戦。それでも「体は思ったように動かなかったけど、９番取れて良かった」と前向きにとらえた。３月の春場所は綱取り初挑戦で負け越し。その後の春巡業は左足小指の骨折で途中離脱した。現在の状態については「まだ完全には戻っていない。少しず