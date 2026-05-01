WBC世界バンタム級タイトルマッチの前日計量5月2日に東京ドームで行われるボクシングのダブル世界タイトルマッチに出場する選手たちが1日、都内の後楽園ホールで、前日計量に臨んだ。WBC世界バンタム級（53.5キロ以下）王者・井上拓真（大橋）が53.4キロ、同級4位で元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）が53.5キロで一発クリアした。2人は互いに万全の仕上がりで激突する。興行は映像配信プラットフォーム「Lemino」がPPV（ペイパ