「服装ミスった……」と感じがちな季節の変わり目。そんな悩みを解決してくれるのが、着るだけでバランスよく決まるスカート。今回は【ハニーズ】から、40・50代におすすめの大本命スカートをご紹介します。上品さと着まわしやすさを兼ね備えたアイテムで、毎日のコーデをもっとラクに。 軽やか素材で大人フェミニンに決まるスカート 【ハニーズ】「ロングスカート」\2,980（