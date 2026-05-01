絶景やグルメを楽しむ鉄道のマニアック旅を2026年5月1日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）が取り上げ、芸能界屈指の鉄道マニア、お笑いコンビダーリンハニーの吉川正洋さんが全国各地のユニークな鉄道旅を紹介した。「読み鉄」というのもあるそうだ。五・七・五のリズムで隣り合っている駅を探している紹介されたのが「富山地方鉄道」。魚津市にある西魚津、電鉄魚津、新魚津と駅が並んでいる。そこまでは、普通