映画「Michael／マイケル」のアントワーン・フークア監督が、主演のジャファー・ジャクソンの写真を初めて見た際、故マイケル・ジャクソンさんだと勘違いした秘話を明かした。ジャファーはマイケルさんの実の甥でもある。撮影監督のボブ・リチャードソン氏から見せられたテスト写真に衝撃を受け、脚本を読む前から参加を決める後押しになったという。 【写真】実の甥とはいえ確かに似てるマイ