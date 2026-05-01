◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」萎えるどころか燃えていた。巨人の山瀬慎之助捕手（２４）が４月２３日のファーム・リーグ、西武戦（Ｇタウン）にフル出場。１球ごとに味方へ大きくジェスチャーを送り、ベンチの左隅で先発・山田と密にコミュニケーションを取っていた。試合終盤から変化球主体に切り替える巧みなリードで、１―０の完封勝利をお膳立て。２軍合流３日目の試合後に胸中を聞いた。「阿部さんからメッセージ