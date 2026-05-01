女子テニスの大坂なおみ（２８、フリー）が１日、自身のインスタグラムを更新。今季限りでの引退を決めた錦織圭について言及した。大坂は「伝説の日本人」と投稿。つづけて「ケイがどれだけ私に影響を与えてくれたのか知らないと思うけど、若い頃いつも彼のプレーを見て、同じようにできたらなと思っていた」と敬意を払った。また、２０１８年に行われた東日本大震災チャリティーイベントでの錦織とのダブルス写真を投稿「ま