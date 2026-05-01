ミツカンの『無限さっぱりスパイスby味ぽん』が、ほっかほっか亭の人気弁当「スペシャルシリーズ」と初コラボする。本日から、対象商品1品購入につき同商品の小袋1袋を配布し、揚げ物や肉メニューに“さっぱり感とスパイスのアクセント”を加えてくれる。【写真】「うまいの確定」ほっかほっか亭「スペシャルシリーズ」ラインナップ『無限さっぱりスパイスby味ぽん』は、味ぽんを粉末スパイスタイプにした新商品で顆粒のしょう