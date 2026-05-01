大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査が1日、両国国技館で行われた。英国本土からは英ノ国以来、史上2人目の角界入りを目指すニコラス・タラセンコ（16＝湊部屋）が体格基準（身長1メートル67、体重67キロ以上）を満たした。内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。1メートル87、120キロでクリアし、背筋力検査では220キロをマーク。「前相撲を楽しみにしている。緊張はなかった」と笑みをこ