りくりゅうが後輩のゆなすみペアを気遣いました。三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアが所属する木下グループ主催の「Bloom On Ice」が1日に開催。その中でりくりゅうペアが次世代のエースとなる長岡柚奈選手・森口澄士選手のゆなすみペアへエールを送ります。この日長岡選手のケガで出演を見合わせたゆなすみペア。森口選手はりくりゅうとならんでリンクへ、長岡選手はリンクの外の観客席へ現れました。その2人へエールを