ナインティナイン岡村隆史（55）矢部浩之（54）が4月30日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。体調不良による休養を発表したバナナマン日村勇紀（53）について言及した。岡村は「皆さんもね、心配してらっしゃる方もおられるとは思いますけども。日村くんがちょっとお休みされるということで。先月か、今年入ってから日村くんと2回ぐらいご飯食べに行ってて。お寿司食べて。そのときお話しし