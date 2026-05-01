米設備投資と個人消費の増減率【ワシントン共同】米国の2026年1〜3月期の実質国内総生産（GDP）速報値は年率換算で前期比2.0％増に強まり、堅調さを維持した。人工知能（AI）関連の設備投資が成長をけん引した。ただホルムズ海峡の混乱を背景とするインフレ加速で、GDPの7割弱を占める個人消費には影が差し、エコノミストからは先行きの減速を予測する声もある。設備投資は10.4％増と前期の2.4％増から拡大し、23年4〜6月期以