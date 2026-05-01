韓国ドラマ「社内お見合い」やアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」で声優を務め注目を集めた俳優のアン・ヒョソプが、米国・ニューヨークのメトロポリタン美術館で４日（現地時間）に開催される「２０２６メットガラ」に参加すると４月３０日、所属事務所・ＴＨＥＰＲＥＳＥＮＴＣＯＭＰＡＮＹが公式ＳＮＳで発表した。同社は「俳優のヒョソプがイタリアのラグジュアリー・オートクチュールブランド