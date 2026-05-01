NHKは1日、連続レレビ小説「風、薫る」に、中村倫也、井上祐貴、甲斐翔真の3人が新キャストとして加わることを発表した。また、新潟が舞台地に加わることも、併せて発表された。中村は、ヒロイン一ノ瀬りんと大家直美が、新潟で出会う患者で、後に2人の大きな壁となる柳生藤次役。連続テレビ小説は「風のハルカ」「半分、青い」「ブギウギ」に続く出演となる。今作の出演を受けて中村は「あの頃。『医療従事者に感謝を』という言葉