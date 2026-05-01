六甲バターが3月1日から新発売した「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」が、発売1か月で計画比約13％増と好調なスタートを切っている。4月17日からはQBBチーズデザートシリーズで約8年ぶりとなるTVCMに俳優の町田啓太さんを起用するなど、さらなる拡大を図っている。同商品は、「まるで、ケーキ屋さんのスウィーツ」をコンセプトに開発したチーズデザートの第三弾で、いちごのショートケーキの複雑で深みのある美味