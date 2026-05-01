ヤマダイは、ノンフライカップ麺「凄麺」ブランドの夏限定商品として“旨辛なラーメン”と“シビ辛なまぜそば”を2品同時に展開する。昨年までは1品だったが、後者を新フレーバーとして追加。夏の暑さを吹き飛ばす刺激的な旨さと辛さで市場を盛り上げる。5月25日から全国のスーパー、ドラッグストア等で期間限定販売。「同 夏の辛味噌ねぎラーメン」はシャキシャキのねぎと旨辛スープがやみつきになる味わい。今年は唐辛子や