『刀剣乱舞ONLINE～ぬーどるストッパーの陣 其ノ七～』が、5月16日よりローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ホビーショップ、書店、刀剣乱舞万屋本舗 池袋本店／京都アバンティ支店／大丸東京支店などで順次発売されることが発表された。 【画像あり】D賞にはわたあめらーめんデザインのポーチ全賞ラインナップ一覧 本くじは、PCブラウザ・スマホア