Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、「風と町」のMVオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像あり】ミセス 若井滉斗、レアな髭姿に「かっこいいと可愛いのダブルパンチ」） 「風と町」は、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）の主題歌。「風と町」のMVでは、メンバーが音楽で風を踊らせる旅人として登場している。 若井は旅人として、ファンシーでどこかノスタルジックなフ