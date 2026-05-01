知人からもらったフグを自分で調理して食べた丸亀市の50代の男性がしびれや呼吸困難などを症状が現れ、現在、入院しているということです。 香川県によりますと先月（4月）20日、丸亀市内の医療機関から中讃保健所に「フグ毒による食中毒を疑う症状を呈している患者1名が入院している」と連絡がありました。連絡を受けた中讃保健所が調査したところ、男性は知人からもらった魚介類に混入していたフグを先月19日、自ら調理して食べ