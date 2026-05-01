1986年、福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件で、服役した前川彰司さんの再審＝やり直しの裁判で無罪が確定したことをめぐり、名古屋高等検察庁は、裁判に関わった検察官への聞き取りなど内部調査を行うと明らかにしました。前川彰司さんの裁判で検察は、証言をした知人が事件当日に見たとするテレビ番組が実際には別の日に放送されていたことを把握していたにも関わらず、有罪立証を続けていました。再審制度を見直す刑事