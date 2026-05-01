財務省の三村財務官は政府・日銀による為替介入の有無について、「コメントするつもりはない」と話しました。【映像】三村財務官「大型連休はまだまだ序盤と認識」円相場はきのう、一時1ドル＝160円後半をつけたあと、155円台まで一気に円高が進みました。政府・日銀による為替介入が行われたとみられます。三村財務官「そうしたこと（介入）についてコメントするつもりはございません」「まぁ、大型連休はまだまだ序盤だと