アメリカのトランプ大統領は、イタリアとスペインに駐留するアメリカ軍の削減を検討する考えがあると明らかにしました。【映像】伊・スペインの米軍削減を検討する考えのトランプ氏トランプ大統領「（Q.イタリアやスペインについても（駐留米軍の削減を）検討していますか？）ああ、おそらくその通りだ」トランプ大統領は30日、イタリアやスペインに駐留するアメリカ軍部隊の削減を検討する考えがあると明らかにしました。ま