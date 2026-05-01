ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYが27年前に出演したテレビ朝日「ミュージックステーション」のパフォーマンスが“放送事故”として動画とともにSNS上で話題となっている。DIR EN GREYは1999年（平11）1月20日にシングル「アクロの丘」「残−ZAN−」「ゆらめき」の3作を同時リリースしてメジャーデビュー。同年2月5日の「ミュージックステーション」にトップバッターとして登場し、へビーな「残−ZAN−」を披露。白塗のビジュ