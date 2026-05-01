千葉県野田市で、交通トラブルから男性の顔を刃物で突き刺して殺害しようとしたとして、40代の男が逮捕されました。【映像】連行される井上容疑者の様子井上純一容疑者（44）は、おととい午後8時ごろ、野田市の国道で50代男性の顔を出刃包丁のようなもので突き刺して殺害しようとした疑いがもたれています。男性は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。警察によりますと井上容疑者は事件前、前の車に衝