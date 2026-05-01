ワールドツアー中の世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶがプライベートショットを大放出だ。米フロリダ州タンパでの公演を終えたばかり。Ｖは日本時間１日までに「タンパのＡＲＭＹの皆さん、期待のハードルが高すぎるよ、マジで」と英語でつづり、バックステージや、オフタイムをメンバーらと過ごすショットを多数アップした。ネット上では「タンパの思い出かな」「みんなで楽しい休日過ごしてる推しのお姿見れるのはマジ心の