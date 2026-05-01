マンチェスター・ユナイテッドに所属するイングランド代表MFメイソン・マウントがプレミアリーグ制覇への意欲を示した。4月30日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。年始にルベン・アモリム前監督を電撃解任したマンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリック暫定監督のもとで13試合を戦い9勝2分2敗と復調。プレミアリーグ第34節終了時点で6位ブライトンと「11」ポイント差の3位につけており、5位以内に