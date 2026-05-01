5月1日(金)の天気は、全国的に雨が降り、関東では非常に激しい雨が降りました。これまでの一日の天気を振り返ります。■メイストームとは？1日(金)は前線を伴った低気圧が発達しながら日本付近を進み、西日本から北日本の広い範囲で雨や風が強まっています。この時期は1日(金)のように、低気圧が日本付近で急速に発達して、「メイストーム（5月の嵐）」と呼ばれる台風並みの暴風が吹き荒れることがあります。このような激しい現象