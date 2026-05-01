東京・福生市で少年をハンマーで殺害しようとしたとして公開手配されている男が、警視庁が自宅に突入するおよそ4時間前にすでに逃走していたことがわかりました。【映像】容疑者の自宅に突入する警視庁捜査官ら高林輝行容疑者（44）はおととい、福生市で17歳の少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。高林容疑者は自宅に駆けつけた警察官にスプレーのようなものを撒いていて、警視庁は自宅に立てこも