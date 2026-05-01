1日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」では、高速道路で逆走するクルマの危険性を取り上げ、その対策などが紹介された。いきなり正面からこちらに向かってくる逆走車を見て、あわててハンドルを切る映像にスタジオでは小さな悲鳴も。特にゴールデンウィークは通行量も増えるため、要注意。コメンテーターの小籔千豊（52）は「そもそも、なんで逆走するねん？2台3台周囲のクルマを見たら、気づくやろ」「もし高速道路で前か