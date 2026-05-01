人生の終わりに備える「終活」の広がりで、生前の撮影がタブー視されがちだった遺影写真への考え方が変化しつつある。笑顔の遺影写真を撮影するノウハウを広めようと、写真家の男性が３年前に始めた講座の修了者は全国で約１６０人に上り、各地で撮影会も開かれている。笑顔の写真には生きる気力につながる効果も期待されている。（松江支局桂川景）米寿の記念数字の語呂合わせから「シニアの日」となっている４月２８日。「