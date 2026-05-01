木下グループ主催のアイスショー「ブルームオンアイス」が1日、兵庫県尼崎市内で開催された。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したペアの“りくりゅう”こと三浦璃来さん、木原龍一さん組（木下グループ）が出演。まずはオープニングで名前を呼ばれると、大歓声に包まれた。グループによる演技に加え、演目では最終盤に登場し「Can’tStoptheFeeling！」を披露。スローツイストやリフトなど息の合った演技を見