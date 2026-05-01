元乃木坂４６の女優・中村麗乃が１日、自身の公式ファンクラブサイトを更新し、ＳＮＳ等で誹謗（ひぼう）中傷などが飛び交っているとして、注意喚起を行った。公式サイトでは「ＳＮＳ等の利用に関するお願い」とのタイトルで更新。「日頃インターネットやＳＮＳを通じて寄せられる皆様からの応援メッセージは、日々の活動における大きな原動力となっております」とファンからの応援に感謝しつつも、「残念なことに、近頃ＳＮＳ