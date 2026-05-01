俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。将来的に東京都知事になる夢を語った。MCハライチ澤部佑から「蘭丸くん自身も、都知事になりたいんだよね」と聞かれた。岸谷は「そうですね。都知事になりたいです」と番組の用意した「○」の札を掲げた。MC神田愛花から「政治家でなんで都知事なんですか」との質問に対して、小学生