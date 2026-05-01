東北地方などで冬眠明けのクマの出没が増えている中、関係省庁の担当者が集まり、被害対策ロードマップの進捗状況などについて情報を共有しました。【映像】道路を歩くクマの様子クマによる被害対策について話し合う関係省庁の会議が開催されるのは今年度初めてで、国土交通省や林野庁など9省庁の担当者が集まりました。国交省からは被害対策のロードマップに記されたクマの移動が見えるよう、河川の樹木を伐採することにつ