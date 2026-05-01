マンチェスター・ユナイテッドは来シーズン以降の体制について複数の選択肢を検討しているようだ。4月30日、『テレグラフ』や『スカイスポーツ』など複数のイギリスメディアが伝えている。年始にルベン・アモリム前監督の解任に踏み切ったマンチェスター・ユナイテッドは、後を引き継いだマイケル・キャリック暫定監督のもとで大きく復調。直近13試合を9勝2分2敗という成績で終えると、プレミアリーグ第34節終了時点では勝ち点