タレント山之内すず（24）が1日、インスタグラムを更新。事務所移籍を発表した。山之内は「所属事務所移籍のご報告2026年4月30日を持ちましてインキュベーションを退所致しました。約8年の間色々なことを経験させていただき感謝の気持ちでいっぱいです。また、2026年5月1日より株式会社Uniiiqueに所属いたします」と事務所移籍を報告した。続けて「これからもひたむきに楽しみながら頑張っていきます。よろしくお願いいたします