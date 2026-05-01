1986年、福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件で、服役した男性の再審無罪が確定した裁判をめぐり、名古屋高検は一連の対応について検証することを明らかにしました。 この事件は、1986年に福井市で中学3年の女子生徒が殺害されたもので、名古屋高裁金沢支部は去年7月の再審判決で、殺人の罪で服役した前川彰司さん（60）に無罪を言い渡しました。 裁判では、検察側が証拠とした関係者の供述について、途中で