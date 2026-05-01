【新華社杭州5月1日】1946年5月3日、大きな歴史的意義を持つ極東国際軍事裁判（東京裁判）が開廷した。80年後となる今年4月30日、中国浙江省紹興市の浙江越秀外国語学院で同裁判の審理記録の全訳「遠東国際軍事法庭庭審記録・全訳本（第3集）」が刊行され、国内資料の空白を埋めた。全40巻、2万ページ余り、2230万字超で、上海交通大学出版社が3期に分けて刊行した。同出版社と上海交通大学戦争裁判・世界平和研究院、浙江越秀